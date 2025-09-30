Assemblea per Gaza | al San Donato gli operatori sanitari della Toscana
Arezzo, 30 settembre 2025 – Alle 14.30 di martedì 30 settembre. Costituzione del Comitato. Interverrà Sihem Djebbi, docente alla Sorbona Il comitato “I sanitari di Arezzo per Gaza” si costituirà formalmente domani (martedì 30 settembre) alle ore 14.30 nel corso di un’assemblea che si terrà nell’auditorium Pieraccini dell’ospedale San Donato di Arezzo. Interverranno anche gli operatori delle altre aziende sanitarie della Toscana. All’assemblea, aperta a tutti, parteciperà anche Sihem Djebbi, docente alla Sorbona di Parigi, Saverio Benedetti e Gina De Angeli dei Sanitari per Gaza della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
