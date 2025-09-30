Assemblea Inter convocati tutti i soci | bilancio in utile e cambio in Consiglio? Le ultime sui nerazzurri

Assemblea Inter, il 15 ottobre l’assemblea dei soci: bilancio chiuso con un positivo utile e nomina del nuovo revisore: le novità. Si terrà il prossimo 15 ottobre 2025 l’assemblea dei soci dell’ Inter, convocata in modalità esclusivamente telematica come previsto dallo statuto societario. L’appuntamento, fissato alle ore 15:00 (CEST), avrà all’ordine del giorno tre punti centrali per la vita del club nerazzurro: l’approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2025, la presa d’atto delle dimissioni di un consigliere e la conseguente riduzione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, oltre alla nomina del nuovo revisore legale dei conti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Assemblea Inter, convocati tutti i soci: bilancio in utile e cambio in Consiglio? Le ultime sui nerazzurri

In questa notizia si parla di: assemblea - inter

Marotta fa il suo ingresso all’Assemblea di Lega: «Soddisfatto del mercato?». La risposta del presidente dell’Inter

«AC Monza comunica che l’Assemblea dei Soci della Società tenutasi in data odierna ha nominato, inter alia, il nuovo Consiglio di Amministrazione del Club. » Il Monza cambia volto dopo la retrocessione in Serie B e, oggi, ha ufficializzato la nuova squadra a - facebook.com Vai su Facebook

AC Monza comunica che l’Assemblea dei Soci della Società tenutasi in data odierna ha nominato, inter alia, il nuovo Consiglio di Amministrazione del Club https://acmonza.com/it/news/il-nuovo-cda-ac-monza-290925/… - X Vai su X

Mercoledì 15 ottobre l'assemblea dei soci dell'Inter. All'ordine del giorno bilancio e dimissioni di un consigliere - Andrà in scena il prossimo 15 ottobre l’assemblea dei soci dell’Inter, chiamata ad approvare in particolare il bilancio al 30 giugno 2025, chiuso con un utile di 35,4 milioni ... Da msn.com

Cagliari, sono 26 i convocati per la gara con l’Inter: assenti Zappa e Luvumbo - Sono 26 i convocati di Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, in vista della gara contro l'Inter, in programma questa sera alle ore 20:45 all'Unipol Domus. Come scrive msn.com