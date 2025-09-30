Assemblea Inter convocati tutti i soci | bilancio in utile e cambio in Consiglio? Le ultime sui nerazzurri

Assemblea Inter, il 15 ottobre l’assemblea dei soci: bilancio chiuso con un positivo utile e nomina del nuovo revisore: le novità. Si terrà il prossimo 15 ottobre 2025 l’assemblea dei soci dell’ Inter, convocata in modalità esclusivamente telematica come previsto dallo statuto societario. L’appuntamento, fissato alle ore 15:00 (CEST), avrà all’ordine del giorno tre punti centrali per la vita del club nerazzurro: l’approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2025, la presa d’atto delle dimissioni di un consigliere e la conseguente riduzione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, oltre alla nomina del nuovo revisore legale dei conti. 🔗 Leggi su Internews24.com

