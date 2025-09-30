Assemblea Alto Calore Servizi Buonopane | Segnale di compattezza dalle comunità locali

Avellinotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La quasi totalità dei voti dei soci presenti in assemblea per la designazione del nuovo amministratore di Alto Calore Servizi rappresenta un segnale importante di compattezza delle comunità locali. È la dimostrazione di una volontà comune di lavorare tutti insieme per salvare la società e per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: assemblea - alto

Assemblea Alto Calore, il presidente Buonopane: "Bene la convocazione, proporrò un documento per bloccare gli aumenti"

Emergenza idrica e rincari, Alto Calore convoca Assemblea soci

Acqua, l’Irpinia fa rete: Assemblea-protesta davanti l’Alto Calore

assemblea alto calore serviziAlto Calore, una donna per il dopo Lenzi - È iniziata intorno alle 16 la partecipata assemblea dei sindaci soci dell’Alto Calore Servizi, convocata a Corso Europa dall’amministratore unico dimissionario Antonello Lenzi. Da irpinianews.it

Alto Calore, il presidente Buonopane: “Bene la designazione di De Felice. Si riparte dal nostro documento con lo stop all’aumento delle tariffe” - “La quasi totalità dei voti dei soci presenti in assemblea per la designazione del nuovo amministratore di Alto Calore Servizi rappresenta un segnale importante di compattezza delle comunità ... corriereirpinia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Assemblea Alto Calore Servizi