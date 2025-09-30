Assegno di Inclusione ADI | consulta la data del pagamento del mese di settembre 2025
Assegno di Inclusione (ADI): consulta la data del pagamento di settembre 2025. L’ Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è una misura di sostegno economico e inclusione sociale, destinata ai nuclei familiari in difficoltà economica. Questo strumento, introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e perfezionato con la legge 3 luglio 2023, n. 85, mira a favorire l'inserimento. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Assegno di Inclusione (ADI): ecco la data del pagamento del mese di luglio 2025
L’Assegno di Inclusione (ADI) si rivolge a determinate categorie di nuclei familiari in possesso di specifici requisiti soggettivi, economici, di cittadinanza, soggiorno e residenza. - facebook.com Vai su Facebook
? Assegno di inclusione, al via dal 17 settembre i webinar di formazione rivolti a Comuni e Ambiti territoriali. Disponibile il calendario dell'offerta formativa con gli appuntamenti previsti tra settembre 2025 e febbraio 2026. info ? https://lavoro.gov.it/notizie/pa - X Vai su X
