Aspettando la notte | top news e focus de L’identità

Notizie e approfondimenti della nostra giornata online: il piano di Israele per fermare la Flotilla e altre news L'Identità.
'Aspettando la notte dei ricercatori', al Campus arriva la 'Giornata del dottorato' con un focus sugli ambiti di ricerca più innovativi
Aspettando La Notte europea dei ricercatori: al museo universitario va in scena il cinema di Maya Deren
Anche ragazzini al bivacco per la coda in questura: Prato, una notte svegli aspettando il foglio
Dopo la Notte delle streghe e aspettando la polenta gli eventi a Polverigi continuano con l' evento Cosplayer e Camminagustando - facebook.com Vai su Facebook
Aspettando la Notte dei Ricercatori 2025 25 settembre – ore 18.00 - Auditorium Museo Universitario, Chieti Evento cinematografico a cura della Prof.ssa Anita Trivelli (Ud’A). Aperto a studenti, docenti e cittadinanza. unich.it/ateneo/luda/ev… - X Vai su X
Aspettando la Notte di San Lorenzo, in Puglia parchi e castelli aperti per vedere le stelle cadenti - Ora che le stelle cadenti Perseidi si apprestano a solcare il cielo d’agosto, il Planetario di Bari propone eventi dedicati all’osservazione delle meteore e alla ... Lo riporta bari.repubblica.it