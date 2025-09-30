Asp di Catania firmati contratti a tempo indeterminato per 27 operatori sociosanitari

Cataniatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La segreteria provinciale della Fials di Catania esprime profonda soddisfazione per quella che definisce "una conquista attesa e meritata". Sono 27 gli operatori sociosanitari che sono stati ieri stabilizzati con contratto a tempo indeterminato presso l’Asp di Catania. “È il coronamento di un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

