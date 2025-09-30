Asl Roma 5 in lutto è morto il primario di chirurgia Gianluca Liotta

Lutto nella sanità pubblica laziale e in particolare nell'Asl Roma 5. È venuto a mancare Gianluca Liotta, medico chirurgo direttore dell'unità di chirurgia generale e d'urgenza dell'ospedale “Coniugi Bernardini” di Palestrina.A darne notizia, esprimendo “profondo cordoglio” è la direzione. 🔗 Leggi su Romatoday.it