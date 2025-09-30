Asl Roma 5 in lutto è morto il primario di chirurgia Gianluca Liotta

Romatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto nella sanità pubblica laziale e in particolare nell'Asl Roma 5. È venuto a mancare Gianluca Liotta, medico chirurgo direttore dell'unità di chirurgia generale e d'urgenza dell'ospedale “Coniugi Bernardini” di Palestrina.A darne notizia, esprimendo “profondo cordoglio” è la direzione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: roma - lutto

Julio Sergio, lutto per l’ex portiere della Roma: suo figlio Enzo non ce l’ha fatta, aveva solo 15 anni

Morto il figlio 15enne dell’ex portiere della Roma Julio Sergio, anche Ripa Teatina in lutto

San Michele di Serino in lutto, a Roma per un nuovo lavoro: muore a 34 anni Marco Renzulli

Deficit di attenzione. Asl Roma 5 prima nel Lazio ad attivare centri ADHD per adulti - Le strutture della Asl Roma 5 entrano anche a far parte dei Centri specialistici abilitati alla elaborazione ... Scrive quotidianosanita.it

Settimana Mondiale della Tiroide. Asl Roma 5: screening gratuito a Tivoli sabato 25 maggio - L’appuntamento è per sabato 25 maggio dalle 15 alle 19 presso la UOC Chirurgia Generale e D’Urgenza Ospedale di Tivoli, Largo Parrozzani 1 (4° piano). Segnala quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Asl Roma 5 Lutto