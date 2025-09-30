Asl Roma 5 in lutto è morto il primario di chirurgia Gianluca Liotta
Lutto nella sanità pubblica laziale e in particolare nell'Asl Roma 5. È venuto a mancare Gianluca Liotta, medico chirurgo direttore dell'unità di chirurgia generale e d'urgenza dell'ospedale “Coniugi Bernardini” di Palestrina.A darne notizia, esprimendo “profondo cordoglio” è la direzione. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: roma - lutto
Julio Sergio, lutto per l’ex portiere della Roma: suo figlio Enzo non ce l’ha fatta, aveva solo 15 anni
Morto il figlio 15enne dell’ex portiere della Roma Julio Sergio, anche Ripa Teatina in lutto
San Michele di Serino in lutto, a Roma per un nuovo lavoro: muore a 34 anni Marco Renzulli
Il mondo della cultura in lutto: è morta Elisabetta Grassi, direttrice del museo di Sassari Sotto la sua guida era cominciato il percorso di rinascita della struttura di via Roma - facebook.com Vai su Facebook
Lutto Gualtieri, la Roma esprime cordoglio per il sindaco della Capitale https://bit.ly/46q4Ajt #AsRoma - X Vai su X
Deficit di attenzione. Asl Roma 5 prima nel Lazio ad attivare centri ADHD per adulti - Le strutture della Asl Roma 5 entrano anche a far parte dei Centri specialistici abilitati alla elaborazione ... Scrive quotidianosanita.it
Settimana Mondiale della Tiroide. Asl Roma 5: screening gratuito a Tivoli sabato 25 maggio - L’appuntamento è per sabato 25 maggio dalle 15 alle 19 presso la UOC Chirurgia Generale e D’Urgenza Ospedale di Tivoli, Largo Parrozzani 1 (4° piano). Segnala quotidianosanita.it