Asl Roma 4 Tidei | 80 Oss a rischio licenziamento
Civitavecchia, 30 settembre 2025 – “ In questi giorni sta per scadere il contratto della Nuova SAIR e circa 80 lavoratrici e lavoratori, operatori sociosanitari (OSS), rischiano di perdere il proprio posto di lavoro. Ho voluto sollecitare la direzione generale dell’Asl di cui conosco la sensibilità rispetto ai diritti e al benessere dei lavoratori, affinché si attivi con tutte le energie possibili per verificare la possibilità di salvaguardare l’occupazione di queste persone. Ritengo fondamentale che, anche sperimentando procedure e soluzioni nuove, si riesca a tutelare i posti di lavoro. Non possiamo permettere che donne e uomini che durante l’emergenza Covid hanno dato tutto, con professionalità, impegno e dedizione, oggi si ritrovino senza occupazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
