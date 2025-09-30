Asl Foggia Leonardo Miscio alla guida della Struttura Complessa Direzione Medica Assistenza Ospedaliera

Foggiatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Asl Foggia ha conferito al Dottor Leonardo Miscio l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Direzione Medica Assistenza Ospedaliera per la durata di cinque anni.La delibera di conferimento (numero 1660) è stata firmata nel pomeriggio di oggi, a conclusione della procedura concorsuale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: foggia - leonardo

Omicidio di Leonardo Ricucci vicino Foggia, ucciso il nipote del boss che morse all'orecchio un poliziotto

Policlinico di Foggia, si è insediato il nuovo direttore sanitario - Ha sottoscritto il contratto e si è insediato il direttore sanitario del “Policlinico Foggia” dott. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Asl Foggia, in estate servizio di guardia medica turistica - Ne dà notizia la stessa azienda sanitaria che sottolinea come il servizio sia stato attivato "nonostante la ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Asl Foggia Leonardo Miscio