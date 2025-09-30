Asi replica a Confindustria | Oneri conformi a indirizzi Regione

Asi Caserta replica a Confindustria sulla questione oneri, con l’associazione datoriale che ha siglato una convenzione con Grale per assistenza alle imprese nei rapporti con il Consorzio.“In piena ottemperanza alla sentenza del Tar Campania e nel rispetto della Delibera della Giunta Regionale, il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: replica - confindustria

Un progetto di Confindustria Alto Adriatico per aiutare le imprese a difendersi dai cyberattacchi. - facebook.com Vai su Facebook

Asi a Confindustria, 'oneri conformi a indirizzi Regione' - "In piena ottemperanza alla sentenza del Tar Campania e nel rispetto della delibera della Giunta Regionale, il Consorzio Asi ha provveduto all'adeguamento delle tariffe consortili, recependo integralm ... Lo riporta ansa.it

“Più strade e meno soldi in incarichi”. Confindustria Caserta punta il dito contro l’ASI. E sugli oneri darà supporto legale agli imprenditori - Annunciato oggi in una conferenza stampa che, tra le altre cose, è stato il momento in cui il presidente degli imprenditori casertani, Luigi Della Gatta, ha segnalato i vari problemi nella gestione de ... casertace.net scrive