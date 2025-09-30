Ascolti TV | Lunedì 29 Settembre 2025

Nella serata di ieri, lunedì 29 settembre 2025, su Rai1 Blanca 3 ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Grande Fratello ( qui la cronaca della prima puntata ) ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Boss in Incognito intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 I mercenari 2 incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza.000 spettatori (%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Django Unchained ottiene.000 spettatori (%). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 29 Settembre 2025

In questa notizia si parla di: ascolti - luned

Ascolti TV | Lunedì 22 Settembre 2025. Scotti sfonda il muro dei 5 milioni (25.1%). Flop Rai1 (11.9%), Temptation chiude al 18.5%. Cala Boss in Incognito (6.3%), Giletti (6.6%) meglio di Porro (5.5%). Riparte forte Uomini e Donne (25.9%) Tutti i dati - facebook.com Vai su Facebook

Ieri e oggi in TV — Ascolti di lunedì 22 settembre 2025: 3 milioni (18,5%) per la seconda puntata di Temptation Island e poi… e poi…; 1,8 milioni (11,9%) per il film TV inedito Purchè finisca bene – Tutto a posto https://ift.tt/VCYQP04 - X Vai su X

Ascolti TV 29 settembre, chi ha vinto tra Blanca e il nuovo Grande Fratello di Simona Ventura - La sfida dell'access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna ... Lo riporta fanpage.it

Ascolti tv lunedì 29 settembre: Bianca 3, Grande Fratello, Quarta Repubblica - Ascolti tv 29 settembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Come scrive tpi.it