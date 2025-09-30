Ascolti TV | Lunedì 29 Settembre 2025 Vince Blanca 23% GF debutta al 20.4% Boom Scotti a quasi 5,5 milioni 26.8%

Nella serata di ieri, lunedì 29 settembre 2025, su Rai1 Blanca 3 ha interessato 3.806.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale5 Grande Fratello ( qui la cronaca della prima puntata ) ha conquistato 2.813.000 spettatori con uno share del 20.4%. Su Rai2 Boss in Incognito intrattiene 843.000 spettatori pari al 5.4%. Su Italia1 I mercenari 2 incolla davanti al video 802.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 865.000 spettatori (5.8%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 732.000 spettatori (5.6%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 691.000 spettatori e il 3. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 29 Settembre 2025. Vince Blanca (23%), GF debutta al 20.4%. Boom Scotti a quasi 5,5 milioni (26.8%)

