Ascolti TV | Lunedì 29 Settembre 2025 Vince Blanca 23% GF debutta al 20.4% Boom Scotti a quasi 5,5 milioni 26.8%

Davidemaggio.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, lunedì 29 settembre 2025, su Rai1 Blanca 3  ha interessato 3.806.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale5  Grande Fratello  ( qui la cronaca della prima puntata ) ha conquistato 2.813.000 spettatori con uno share del 20.4%. Su Rai2  Boss in Incognito  intrattiene 843.000 spettatori pari al 5.4%. Su Italia1  I mercenari 2  incolla davanti al video 802.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3  Lo Stato delle Cose  segna 865.000 spettatori (5.8%). Su Rete4  Quarta Repubblica  totalizza 732.000 spettatori (5.6%). Su La7  La Torre di Babele  raggiunge 691.000 spettatori e il 3. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv luned236 29 settembre 2025 vince blanca 23 gf debutta al 204 boom scotti a quasi 55 milioni 268

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 29 Settembre 2025. Vince Blanca (23%), GF debutta al 20.4%. Boom Scotti a quasi 5,5 milioni (26.8%)

In questa notizia si parla di: ascolti - luned

ascolti tv luned236 29Ascolti TV 29 settembre, chi ha vinto tra Blanca e il nuovo Grande Fratello di Simona Ventura - La sfida dell'access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna ... Come scrive fanpage.it

ascolti tv luned236 29Ascolti tv lunedì 29 settembre: Bianca 3, Grande Fratello, Quarta Repubblica - Ascolti tv 29 settembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Segnala tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Luned236 29