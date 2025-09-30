Ascolti tv il debutto del GF di Simona Ventura battuto da Blanca
Il lunedì 29 settembre ha segnato una serata televisiva di grande rilievo. Rai 1 e Canale 5 hanno infatti messo in campo due veri colossi del prime time: la terza stagione della fiction "Blanca", interpretata da Maria Chiara Giannetta, e il nuovo Grande Fratello affidato a Simona Ventura. Una sfida attesissima, che ha visto il pubblico dividersi tra la fiction poliziesca e il reality più longevo della tv italiana. Alla fine, la vittoria della serata è andata a "Blanca": la serie Rai ha incollato allo schermo 3.806.000 telespettatori, pari al 23% di share. Un debutto importante che ha superato l'atteso esordio del GF di Simona Ventura, che si è fermato a 2.
