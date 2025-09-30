Ascolti tv i dati del 29 settembre 2025

Bene la fiction Rai Nella serata di ieri, lunedì 29 settembre 2025, su Rai1 Blanca 3 ha interessato 3.806.000 spettatori pari al 23% di share dalle 21:45 alle 23:37. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato 2.813.000 spettatori con uno share del 20.4% dalle 21:50 alle 00:30 (Night a 1.185.000 e il 21.5%, Live a 807.000 e il 16.4%). Poi su Rai 2, dopo la presentazione (617.000 – 3.1%), Boss in Incognito registra 843.000 spettatori pari al 5.4%. Italia1 I mercenari 2 incolla davanti al video 802.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3, dopo la presentazione (713.000 – 3.6%), Lo Stato delle Cose si ferma a 865.

In questa notizia si parla di: ascolti - dati

