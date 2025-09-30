Ascolti tv del 29 settembre Blanca 3 contro il Grande Fratello Ma il record è per lui

Grandi prime in tv lunedì 29 settembre. Su Rai 1 è andata in onda la prima puntata di Blanca 3 e su Canale 5 Simona Ventura ha debuttato col Grande Fratello. Ma non cala l’attenzione per la sfida del prime time, tra Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna. Se Gerry Scotti è l’uomo dei record in fatto di ascolti tv, con risultati che Stefano De Martino si sogna (almeno per ora), in prima serata hanno tenuto banco da un lato Maria Chiara Giannetta, protagonista su Rai 1 di Blanca 3, dove tutto è cambiato, il cane compreso, e dall’altro Simona Ventura che su Canale 5 ha condotto la prima puntata del Grande Fratello, sostituendo Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Dilei.it

