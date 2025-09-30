Ascolti tv Blanca vince la serata ma bene il Grande Fratello

I dati del 29 settembre mostrano che agli ascolti tv il debutto di Blanca ha battuto quello del Grande Fratello, benissimo La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv, Blanca vince la serata, ma bene il Grande Fratello

In questa notizia si parla di: ascolti - blanca

Grande Fratello ascolti tv prima puntata: Simona Ventura fa flop, ascolti bassissimi, Blanca trionfa!

Ascolti tv del 29 settembre, Blanca 3 contro il Grande Fratello. Ma il record è per lui

Ascolti TV 29 settembre, chi ha vinto tra Blanca e il nuovo Grande Fratello di Simona Ventura

“Non è andato come sperato”: Pierluigi Diaco commenta la cancellazione di BellaMa’ di Sera, chiuso dalla Rai dopo gli ascolti deludenti. Un epilogo che lascia spazio a riflessioni sul futuro del programma e del suo conduttore. - facebook.com Vai su Facebook

| ‘Maledetta Rabbia’ ha ufficialmente raggiunto 10 MILIONI di ascolti su #Spotify ! - X Vai su X

Ascolti tv del 29 settembre, Blanca 3 contro il Grande Fratello. Ma il record è per lui - In prima serata è sfida è stata tra Maria Chiara Giannetta su Rai 1 e Simona Ventura su Canale 5. Come scrive dilei.it

Ascolti TV 29 settembre, chi ha vinto tra Blanca e il nuovo Grande Fratello di Simona Ventura - La sfida dell'access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna ... Segnala fanpage.it