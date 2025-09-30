Ascolti tv 29 settembre Grande Fratello battuto da ‘Blanca’

Roma, 30 settembre 2025 - La prima puntata del Grande Fratello 2025, il “nuovo Grande Fratello” come lo ha più volte definito la conduttrice Simona Ventura durante la diretta, era attesa da molti fan e addetti ai lavori. E il motivo è semplice: capire se la formula in sè del reality show è definitivamente defunta oppure era soltanto necessario un restyling di conduzione, opinionisti e concorrenti. La prima puntata di un programma così atteso, si sa, non è probante: anche nelle passate edizioni condotte da Alfonso Signorini il Grande Fratello ha spesso iniziato bene per poi inabissarsi con ascolti non in linea con le aspettative. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

