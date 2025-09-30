Ascolti TV 29 settembre chi ha vinto tra Blanca e il nuovo Grande Fratello di Simona Ventura

Gli ascolti tv di lunedì 29 settembre. La sfida dell'access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. La sfida del prime time tra la terza stagione di Blanca su Rai1 e la prima puntata del nuovo corso del reality show Grande Fratello con la conduzione di Simona Ventura. Tutti i dati Auditel di ieri lunedì 29 settembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ascolti - settembre

ASCOLTI TV 18 SETTEMBRE 2025: LA PRIMA DI JUKEBOX (17,9%), IL CONCERTO DI ELODIE AD APPENA IL 10%, ORE 14 SERA (5,5%), FORMIGLI (5,8%) SI AVVICINA A DEL DEBBIO (6%), TG5 (22,3%) VS TG1 (21,6%)

Ascolti tv venerdì 1 agosto: Vanina, Il diritto di contare, Settembre

Ascolti TV 1 Settembre 2025: i dati Auditel della prima serata

Ascolti TV Total Audience | Domenica 28 Settembre 2025. L’Italvolley (+122K) fa volare Rai2 dal 25.75 al 26.23. Segue il ritorno di Amici (+114) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti TV venerdì 26 settembre 2025, Tale e Quale Show: quanto ha totalizzato la prima puntata, dati Auditel https://gay.it/ascolti-tv-26-settembre-2025-tale-e-quale-show… #AscoltiTV #TaleEQualeShow - X Vai su X

Ascolti TV 29 settembre, chi ha vinto tra Blanca e il nuovo Grande Fratello di Simona Ventura - La sfida dell'access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna ... Riporta fanpage.it

Ascolti tv lunedì 29 settembre: Bianca 3, Grande Fratello, Quarta Repubblica - Ascolti tv 29 settembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Secondo tpi.it