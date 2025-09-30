Gli spettatori premiano la fiction di Rai 1: il reality di Canale 5 ottiene la terza peggior partenza di sempre in termini di spettatori. I dati della serata I dati Auditel della serata di ieri, lunedì 29 settembre, erano tra i più attesi della stagione televisiva: su Rai 1 è andata in onda la prima puntata della fiction Blanca 3, mentre su Canale 5 è partito il nuovo ciclo del Grande Fratello con la conduzione di Simona Ventura ed il decantato ritorno alle origini con concorrenti Nip. Due debutti importanti che hanno dato vita a una sfida diretta in prima serata. Prima serata tv, Blanca Contro il Grande Fratello: Chi ha vinto? La prima serata di ieri, lunedì 29 settembre 2025, ha visto il trionfo della fiction di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ascolti TV 29 settembre: Blanca domina la prima serata, il Grande Fratello di Simona Ventura arranca