La quinta giornata sfiora i 5,6 milioni di ascoltatori e porta la media dei primi cinque turni a 5,1 milioni di individui, in crescita dell’ 11,8% rispetto alla stagione precedente. I due big match di giornata hanno restituito ottimi ascolti: Milan-Napoli ha superato 1,7 milioni di audience media, mentre Juventus-Atalanta sabato alle 18.00 ha raggiunto 1,1 milioni di spettatori. Nel prossimo turn. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Ascolti 5a Giornata Serie A 2025/26 DAZN, prosegue il trend positivo della stagione in corso