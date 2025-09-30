Ascolti 5a Giornata Serie A 2025 26 DAZN prosegue il trend positivo della stagione in corso

La quinta giornata sfiora i 5,6 milioni di ascoltatori e porta la media dei primi cinque turni a 5,1 milioni di individui, in crescita dell’ 11,8% rispetto alla stagione precedente. I due big match di giornata hanno restituito ottimi ascolti: Milan-Napoli ha superato 1,7 milioni di audience media, mentre Juventus-Atalanta sabato alle 18.00 ha raggiunto 1,1 milioni di spettatori. Nel prossimo turn. 🔗 Leggi su Digital-news.it

ascolti 5a giornata serieDAZN in crescita: 5,6 i milioni di ascolti registrati dall'emittente nella 5^ giornata di Serie A - Lazio che ha fatto da cornice, DAZN rende noti gli ascolti del turno di campionato lasciatoci alle spalle. Lo riporta msn.com

ascolti 5a giornata serieDazn, che numeri in Serie A: il boom (anche) della quinta giornata - La quinta giornata di Serie A, che si è conclusa con il posticipo del lunedì sera, ha fatto registrare circa 5,6 milioni di spettatori (5. Riporta tuttosport.com

