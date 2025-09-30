Arte storia e natura | l’autunno piacentino con il Fai

In attesa delle imminenti Giornate Fai d'Autunno il cui programma sarà divulgato a partire da giovedì 2 ottobre, ecco alcune anticipazioni sugli eventi locali autunnali di ottobre e novembre targati Fai Piacenza.Sabato 4 ottobre: Inaugurazione Fluvius ArtFluvius Art è un progetto di Land Art. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: arte - storia

Arte, storia e un tocco di classe. La stella della danza Buriassi nel comitato di Sarzana capitale

Ferragosto in città: arte, storia e fresco nei musei aperti - Gli eventi da non perdere

Marche: il borgo dove arte, storia e silenzio si uniscono

Weekend di Ottobre tra Arte, Storia e Musica alla Fortezza! Il Museo Provinciale Forte di Fortezza vi aspetta con un ottobre ricchissimo di eventi che spaziano dall'arte contemporanea alla storia, dalla musica all'impegno sociale. Ecco gli appuntamenti - facebook.com Vai su Facebook

Napoli – Due eventi coinvolgenti tra arte, storia, cultura e sociale: mercoledì 1° ottobre al Gran Caffè Gambrinus “Barista per un giorno” e sabato appuntamento “porte aperte” con la Giornata Nazionale dei Locali Storici d’Italia #caffegambrinus #napoli - X Vai su X

Arte, storia e natura: l’autunno piacentino con il Fai - In attesa delle imminenti Giornate Fai d'Autunno il cui programma sarà divulgato a partire da giovedì 2 ottobre, ecco alcune anticipazioni sugli eventi locali autunnali di ottobre e novembre targati ... Lo riporta ilpiacenza.it

Pesaro 2024 scopre Tavoleto tra arte, storia e natura - Pesaro 2024 va alla scoperta di Tavoleto che dal primo all'8 dicembre sarà la "Capitale al quadrato" del progetto "50x50" dedicato alle eccellenze della provincia. Segnala ansa.it