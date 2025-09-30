Arte storia e natura | l’autunno piacentino con il Fai

Ilpiacenza.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In attesa delle imminenti Giornate Fai d'Autunno il cui programma sarà divulgato a partire da giovedì 2 ottobre, ecco alcune anticipazioni sugli eventi locali autunnali di ottobre e novembre targati Fai Piacenza.Sabato 4 ottobre: Inaugurazione Fluvius ArtFluvius Art è un progetto di Land Art. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arte - storia

Arte, storia e un tocco di classe. La stella della danza Buriassi nel comitato di Sarzana capitale

Ferragosto in città: arte, storia e fresco nei musei aperti - Gli eventi da non perdere

Marche: il borgo dove arte, storia e silenzio si uniscono

Arte, storia e natura: l’autunno piacentino con il Fai - In attesa delle imminenti Giornate Fai d'Autunno il cui programma sarà divulgato a partire da giovedì 2 ottobre, ecco alcune anticipazioni sugli eventi locali autunnali di ottobre e novembre targati ... Lo riporta ilpiacenza.it

Pesaro 2024 scopre Tavoleto tra arte, storia e natura - Pesaro 2024 va alla scoperta di Tavoleto che dal primo all'8 dicembre sarà la "Capitale al quadrato" del progetto "50x50" dedicato alle eccellenze della provincia. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Arte Storia Natura L8217autunno