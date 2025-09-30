Arsenal Saliba rinnova fino al 2030 | il difensore francese resta a Londra niente Real Madrid

Calcionews24.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arsenal, ufficiale il rinnovo di Saliba fino al 2030: il centrale francese blinda il suo futuro a Londra. I dettagli L’Arsenal ha ufficializzato il rinnovo di contratto di William Saliba, difensore centrale francese classe 2001, considerato uno dei pilastri della retroguardia dei Gunners. Il nuovo accordo, firmato fino al 30 giugno 2030, mette fine a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

arsenal saliba rinnova fino al 2030 il difensore francese resta a londra niente real madrid

© Calcionews24.com - Arsenal, Saliba rinnova fino al 2030: il difensore francese resta a Londra, niente Real Madrid

In questa notizia si parla di: arsenal - saliba

Arsenal, accelerata per il rinnovo di Saliba: offerta quinquennale per blindare il difensore

Arsenal fiducioso su William Saliba e Bukayo Saka Deals

L’Arsenal lavora sul nuovo contratto di William Saliba con il Real Madrid Circling

arsenal saliba rinnova finoArsenal, William Saliba rinnova fino al 2030: è ufficiale - L'Arsenal blinda la difesa con il rinnovo di William Saliba. Come scrive gianlucadimarzio.com

arsenal saliba rinnova finoNiente Real, William Saliba resta all'Arsenal: ha firmato il rinnovo fino al 2030 - Così l'Arsenal ha anticipato l'annuncio ufficiale del rinnovo di contratto di William Saliba con il club. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Arsenal Saliba Rinnova Fino