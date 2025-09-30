Arrivati in Italia nella notte quindici bambini palestinesi di Gaza da curare | alcuni in Puglia Aeronautica militare

Comunicazione del ministero della Difesa: Sono giunti a  Ciampino,  Lecce  e  Verona  stanotte, a bordo di tre velivoli  C130J  dell’ Aeronautica Militare, i 15 bambini bisognosi di cure, e loro familiari, evacuati dalla  Striscia di Gaza: saranno curati in ospedali italiani. (foto: tratta da sito del ministero della Difesa) L'articolo Arrivati in Italia nella notte quindici bambini palestinesi di Gaza da curare: alcuni in Puglia Aeronautica militare proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

