Arrivati in Italia nella notte quindici bambini palestinesi di Gaza da curare | alcuni in Puglia Aeronautica militare

Comunicazione del ministero della Difesa: Sono giunti a Ciampino, Lecce e Verona stanotte, a bordo di tre velivoli C130J dell’ Aeronautica Militare, i 15 bambini bisognosi di cure, e loro familiari, evacuati dalla Striscia di Gaza: saranno curati in ospedali italiani. (foto: tratta da sito del ministero della Difesa) L'articolo Arrivati in Italia nella notte quindici bambini palestinesi di Gaza da curare: alcuni in Puglia Aeronautica militare proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Arrivati in Italia nella notte quindici bambini palestinesi di Gaza da curare: alcuni in Puglia Aeronautica militare

In questa notizia si parla di: arrivati - italia

«Giustizia per nostro figlio», i genitori di Satnam Singh, bracciante morto sul lavoro un anno fa, sono arrivati in Italia

"Sono arrivati gli alieni". L'anno record degli Ufo in Italia

Arrivati in Italia i bambini malati di Gaza: la più grande operazione umanitaria nella Striscia (video)

News dai frutteti Zespri Italiani! Sono arrivati i kiwi Zespri SunGold freschi di raccolto! Siete pronti ad assaggiare la loro dolcezza irresistibile? - facebook.com Vai su Facebook

Sono circa 4mila i milionari arrivati in Italia grazie alla cosiddetta norma Cr7, dal nome di Cristiano Ronaldo, la flat tax che permette di risparmiare sul fisco per 15 anni. Quali sono le conseguenze? Come si concilia con l'aumento delle disuguaglianze? Tutta la - X Vai su X

Arrivati in Italia nella notte quindici bambini palestinesi di Gaza da curare: alcuni in Puglia Aeronautica militare - Sono giunti a Ciampino , Lecce e Verona stanotte, a bordo di tre velivoli C130J dell’ Aeronautica Militare, i 15 bambini bisognosi di cure, e loro familiari, evacuati dalla Striscia di Gaza: saranno ... noinotizie.it scrive

Arrivati a Ciampino i bambini di Gaza che saranno curati in Italia - Nella notte sono arrivati in italia i 6 bambini palestinesi con le loro famiglie, provenienti da Gaza e atterrati a Roma con un volo speciale dell'Aeronautica militare. rainews.it scrive