Arrivati a Roma sette bimbi da Gaza | uno ricoverato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo

Ecodibergamo.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GLI AIUTI. Accolti a Ciampino dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Bisognosi di cure sono arrivati nel nostro Paese da Eilat a bordo di un C-130. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

