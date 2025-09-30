Arrivati a Roma sette bimbi da Gaza | uno ricoverato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo
GLI AIUTI. Accolti a Ciampino dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Bisognosi di cure sono arrivati nel nostro Paese da Eilat a bordo di un C-130. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: arrivati - roma
Giubileo dei giovani, l’emozione dei ragazzi arrivati a Roma da tutto il mondo
Spariti prima del Giubileo dei Giovani, il giallo dei due ragazzi arrivati a Roma dal Bangladesh
Roma, ultima tappa in Inghilterra: giallorossi arrivati a Liverpool – VIDEO
Nei nostri cinema sono arrivati i fantastici gadgets di LA CASA DELLE BAMBOLE DI GABBY Cosa aspetti? . . . . #lacasadellebamboledigabby #multisalaluxroma #cinemaodeonroma #cinemadiroma #cinema #roma #rome #moviegadgets #gabbysdollhous - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Roma - Arrivati dalla Sampdoria i giovani Paratici e Forte #ASRoma #Vocegiallorossa https://vocegiallorossa.it/calciomercato/calciomercato-roma-arrivati-dalla-sampdoria-i-giovani-paratici-e-forte-271566… - X Vai su X
Arrivati a Roma sette bimbi da Gaza: uno ricoverato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo - Bisognosi di cure sono arrivati nel nostro Paese da Eilat a bordo di un C- Da ecodibergamo.it
Arrivati a Roma sette bambini da Gaza a bordo di un C-130 - Nell'ambito della 15esima operazione di evacuazione umanitaria portata avanti dall'Italia per aiutare la popolazione civile di Gaza, un gruppo di 7 bambini bisognosi di cure è arrivato poco prima ... Riporta msn.com