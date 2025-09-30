arrivati a roma sette bambini da gaza a bordo di un c 130

Nell'ambito della 15esima operazione di evacuazione umanitaria portata avanti dall'Italia per aiutare la popolazione civile di Gaza, un gruppo di 7 bambini bisognosi di cure è arrivato poco prima delle 23 del 29 settembre all'aeroporto di Roma Ciampino con un aereo da trasporto C-130 dell'Aeronautica militare. I piccoli pazienti fanno parte di un gruppo di 15 minori partiti da Eilat, nel sud di Israele, con i loro famigliari e accompagnatori (per un totale di 81 persone) con 3 C-130 diretti a Roma, Verona, Pisa e Lecce Galatina per essere poi trasferiti in dodici strutture ospedaliere in Campania (uno al Santobono di Napoli), Emilia Romagna (uno al S. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

