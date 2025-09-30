Arrivati a Roma sette bambini da Gaza a bordo di un C-130
Nell'ambito della 15esima operazione di evacuazione umanitaria portata avanti dall'Italia per aiutare la popolazione civile di Gaza, un gruppo di 7 bambini bisognosi di cure è arrivato poco prima delle 23 del 29 settembre all'aeroporto di Roma Ciampino con un aereo da trasporto C-130 dell'Aeronautica militare. I piccoli pazienti fanno parte di un gruppo di 15 minori partiti da Eilat, nel sud di Israele, con i loro famigliari e accompagnatori (per un totale di 81 persone) con 3 C-130 diretti a Roma, Verona, Pisa e Lecce Galatina per essere poi trasferiti in dodici strutture ospedaliere in Campania (uno al Santobono di Napoli), Emilia Romagna (uno al S. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: arrivati - roma
Giubileo dei giovani, l’emozione dei ragazzi arrivati a Roma da tutto il mondo
Spariti prima del Giubileo dei Giovani, il giallo dei due ragazzi arrivati a Roma dal Bangladesh
Roma, ultima tappa in Inghilterra: giallorossi arrivati a Liverpool – VIDEO
Nei nostri cinema sono arrivati i fantastici gadgets di LA CASA DELLE BAMBOLE DI GABBY Cosa aspetti? . . . . #lacasadellebamboledigabby #multisalaluxroma #cinemaodeonroma #cinemadiroma #cinema #roma #rome #moviegadgets #gabbysdollhous - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Roma - Arrivati dalla Sampdoria i giovani Paratici e Forte #ASRoma #Vocegiallorossa https://vocegiallorossa.it/calciomercato/calciomercato-roma-arrivati-dalla-sampdoria-i-giovani-paratici-e-forte-271566… - X Vai su X
Arrivati a Roma sette bimbi da Gaza: uno ricoverato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo - Bisognosi di cure sono arrivati nel nostro Paese da Eilat a bordo di un C- Lo riporta ecodibergamo.it
Arrivati a Roma sette bambini da Gaza a bordo di un C-130 - Nell'ambito della 15esima operazione di evacuazione umanitaria portata avanti dall'Italia per aiutare la popolazione civile di Gaza, un gruppo di 7 bambini bisognosi di cure è arrivato poco prima ... Come scrive tgcom24.mediaset.it