Arrivata in Italia la bambina nata a Gaza con un tumore raro sarà curata a Firenze | 15 i bambini evacuati

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre aerei della Marina militare hanno portato in Italia 15 bambini evacuati da Gaza con i loro familiari nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 settembre, per un totale di 81 persone. Sette le regioni coinvolte, per un totale di dodici ospedali che accoglieranno i bambini che necessitano di interventi salvavita. Tra loro c'è la neonata affetta da un teratoma sacro-coccigeo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

