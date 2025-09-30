Arrivata in Italia la bambina nata a Gaza con un tumore raro sarà curata a Firenze | 15 i bambini evacuati

Tre aerei della Marina militare hanno portato in Italia 15 bambini evacuati da Gaza con i loro familiari nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 settembre, per un totale di 81 persone. Sette le regioni coinvolte, per un totale di dodici ospedali che accoglieranno i bambini che necessitano di interventi salvavita. Tra loro c'è la neonata affetta da un teratoma sacro-coccigeo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Fuggiti alla guerra. Arrivati in Italia per farsi curare - Escono dalla pancia dell'areo c 130 A dell'aeronautica militare atterrato a Ciampino e per lo comincia una nuova vita. Scrive rainews.it