Arrivano le scuse di Musetti Lorenzo ha voluto discolparsi
Lorenzo Musetti costretto a scusarsi dopo l’episodio che ha irritato il pubblico. Evidentemente però non è bastato . Un episodio di cui si è parlato (e anche parecchio) quello che ha visto protagonista Lorenzo Musetti all’ATP di Pechino. Stavolta non si è trattato di una questione di campo ma di ben altro. Che il gesto. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Arrivano le scuse di Lorenzo Musetti al pubblico cinese, dopo le espressioni utilizzate dal carrarino durante il match contro Mpetshi Perricard. "Cari tifosi cinesi, vorrei chiedere sincermente scusa per ciò che ho detto durante il mio match, in un momento di frust - X Vai su X
Lorenzo Musetti insulta il pubblico cinese, poi chiede scusa su Instagram: "Era un momento di stress, mi dispiace tanto" - Vorrei scusarmi sinceramente per quello che ho detto ieri, in preda alla frustrazione, durante la mia partita". Scrive eurosport.it
Lorenzo Musetti beccato dal pubblico di Pechino dopo il suo ritiro: fischi e ‘buu’ all’uscita dal campo per il toscano - Si è conclusa nel peggiore dei modi l'avventura di Lorenzo Musetti nel torneo ATP500 di Pechino. Secondo oasport.it