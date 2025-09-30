Arrivabene a Tuttosport | Trattato come un criminale il riconoscimento della verità è la fine di un incubo Mai pentito di aver preso Vlahovic

Arrivabene a Tuttosport: «Il riconoscimento della verità è la fine di un incubo». Le parole dell'ex amministratore delegato della Juventus. L'ex amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene, ha rilasciato questa mattina un'intervista a Tuttosport. Di seguito le sue parole. VICENDA GIUDIZIARIA – « La fine di un incubo. Il riconoscimento della verità. Però non cancella quella sensazione provata ai tempi della condanna sportiva. La mattina dopo il processo, mia figlia tornava dall'estero, atterrata in Italia mi ha trovato sulle prime pagine di tutti i giornali, con la notizia della squalifica data come fosse la condanna di un criminale.

