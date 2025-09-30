Arrivabene a Tuttosport | Trattato come un criminale il riconoscimento della verità è la fine di un incubo Mai pentito di aver preso Vlahovic
Arrivabene a Tuttosport: «Il riconoscimento della verità è la fine di un incubo». Le parole dell’ex amministratore delegato della Juventus. L’ex amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene, ha rilasciato questa mattina un’intervista a Tuttosport. Di seguito le sue parole. VICENDA GIUDIZIARIA – « La fine di un incubo. Il riconoscimento della verità. Però non cancella quella sensazione provata ai tempi della condanna sportiva. La mattina dopo il processo, mia figlia tornava dall’estero, atterrata in Italia mi ha trovato sulle prime pagine di tutti i giornali, con la notizia della squalifica data come fosse la condanna di un criminale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Arrivabene rompe il silenzio dopo l’inchiesta Juve: “Telefonò mia figlia, non sapevo cosa spiegare” - Maurizio Arrivabene ha parlato di quanto accaduto nell'inchiesta Prisma riguardante la Juventus nel corso di un'intervista: "Fui trattato come un ... Lo riporta fanpage.it
Arrivabene: 'Mai pentito di Vlahovic. Io innocente, la fine di un incubo' - "Non luogo a procedere": così la giustizia ha certificato l'innocenza di Maurizio Arrivabene, ex amministratore delegato della Juventus. Scrive ilbianconero.com