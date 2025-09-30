Arriva l’alert system Meteo incidenti calamità | Così cittadini più sicuri
Alert System, paratie e tanta informazione al cittadino. È lo scacco in tre mosse che l’amministrazione comunale vuole dare alle conseguenze delle calamità naturali. È l’assessore alla Protezione civile, Lorenzo Tomassoli, disaster manager certificato nella vita ‘reale’ a portare avanti le politiche di prevenzione per il comune di Scandicci. L’Alert system partirà ufficialmente il 13 ottobre. Lo scopo è informare tempestivamente i cittadini su notizie di pubblica utilità, come allerte meteo di particolare rilievo, incidenti con gravi ripercussioni sulla viabilità e altre emergenze che possono verificarsi sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
