Arriva la prima gaffe della regia del Grande Fratello i concorrenti sentono tutto e scatta la censura
È iniziata la nuova edizione del Grande Fratello. E poche ore dopo è già arrivata la prima gaffe della regia. Gli autori non si sono resi conto che l'audio del confessionale si sentiva anche nella casa. I concorrenti e gli spettatori hanno sentito tutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: arriva - prima
Metropolitana, la corsa a chi arriva prima: Monza con la M5 o la M4 fino a Segrate? Frattura politica in Lombardia
Brasile, per Ancelotti arriva la prima sconfitta tra Var e… palloni sgonfi. Cos’è successo
Arriva la prima Barbie con diabete di tipo 1
?40 anni dopo la prima uscita al cinema, arriva di nuovo in sala RITORNO AL FUTURO! PREVENDITE APERTE per il Ritorno Al Futuro Day, solo martedì 21 ottobre al cinema! #NotoriousExperience - facebook.com Vai su Facebook