Arriva in ospedale in un lago di sangue e muore | mistero a Viterbo

Si è presentata al pronto soccorso, in un lago di sangue. E’ svenuta, inutili i tentativi di salvarla con il rapido ricovero in rianimazione. E’ morta così una donna di 36 anni all’ospedale di Santa Rosa di Viterbo dove ieri mattina è arrivata con una grossa emorragia al basso ventre. La Procura ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. La donna, un’italiana. 🔗 Leggi su Feedpress.me

arriva in ospedale in un lago di sangue e muore mistero a viterbo

