Arriva il T-Red al Malcantone Il presidente Santambrogio | Più sicurezza sulle strade

Conto alla rovescia per il T-Red al Malcantone, dal 6 ottobre multe automatiche a chi attraversa con il rosso lo snodo viabilistico a Concorezzo, fra i più battuti della Brianza. Per dissuadere i trasgressori, la Provincia ricorre alla tecnologia e installa quattro telecamere all’incrocio fra Sp 13 Monza-Melzo e Sp 3 d’Imbersago, direttrici che collegano il capoluogo con Brugherio e Agrate. Tutti i punti d’arrivo saranno monitorati 24 ore su 24. I dispositivi sono già accesi in fase test, ma l’operatività scatterà lunedì. L’intervento rientra nel piano di sicurezza stradale dell’ente. "Una priorità assoluta per la Provincia – dice il presidente Luca Santambrogio –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

