Arriva il profilo sanitario sintetico Medici | sistema non è pronto

Da oggi, i cittadini avranno un profilo sanitario sintetico, un documento redatto e aggiornato dai medici di famiglia con tutte le informazioni essenziali per la salute del paziente. Integrerà il fascicolo sanitario elettronico e sarà accessibile nei pronto soccorso anche senza consenso esplicito. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Arriva il profilo sanitario sintetico. Medici: sistema non è pronto

In questa notizia si parla di: arriva - profilo

Sanità, arriva il profilo digitale sintetico: quadro clinico disponibile in un click

Fascicolo sanitario 2.0: arriva il profilo digitale completo di allergie, terapie e anamnesi familiare gestito dai medici di base per tutti i cittadini

+++ AVVISO IMPORTANTE +++ Se vi arriva una richiesta di amicizia da parte mia non accettate e segnalate. Si tratta di un profilo falso. Stiamo effettuando una segnalazione a Facebook per chiudere l'account, nel frattempo non accettate l'amicizia. Provveder - facebook.com Vai su Facebook

Fascicolo sanitario 2.0: arriva il profilo digitale completo di allergie, terapie e anamnesi familiare gestito dai medici di base per tutti i cittadini - X Vai su X

Cartelle cliniche, allergie, cure: arriva il nuovo fascicolo sanitario 2.0. Cosa cambia - Da oggi ogni cittadino italiano avrà a disposizione un Profilo sanitario sintetico (Pss) all’interno del proprio Fascicolo sanitario elettronico ... Scrive notizie.tiscali.it

Arriva il profilo sanitario sintetico. Che cosa cambia per i medici - Il documento, redatto e aggiornato da medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, conterrà i dati essenziali del paziente e sarà accessibile in pronto soccorso ... Riporta doctor33.it