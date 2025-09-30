Arriva il profilo sanitario sintetico Medici | sistema non è pronto

Tv2000.it | 30 set 2025

Da oggi, i cittadini avranno un profilo sanitario sintetico, un documento redatto e aggiornato dai medici di famiglia con tutte le informazioni essenziali per la salute del paziente. Integrerà il fascicolo sanitario elettronico e sarà accessibile nei pronto soccorso anche senza consenso esplicito. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

