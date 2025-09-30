Arriva il nuovo fascicolo sanitario elettronico | cosa prevede
Il fascicolo sanitario elettronico è un documento digitale socio-sanitario curato e aggiornato dai medici di medicina generale e dai pediatri. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Cartelle cliniche, allergie, cure: arriva il nuovo fascicolo sanitario 2.0. Cosa cambia - Da oggi ogni cittadino italiano avrà a disposizione un Profilo sanitario sintetico (Pss) all’interno del proprio Fascicolo sanitario elettronico ... Segnala notizie.tiscali.it
Caos fascicolo sanitario: medici al palo, slitta il profilo sintetico dei pazienti da usare in pronto soccorso - Al momento solo il 5% dei dottori ha già redatto questo documento, ma i medici denunciano «enormi difficoltà» a partire dai sistemi informatici non aggiornati, ... Si legge su ilsole24ore.com