Arriva il gelo dalla Russia | temporali e crollo termico ecco dove

Today.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'autunno è iniziato all'insegna del maltempo e, nonostante una piccola pausa, sarà protagonista anche nei prossimi giorni. A partire dalla giornata di oggi, martedì 30 settembre, un vortice alimentato dall'aria fredda proveniente dalla Russia si farà strada sull'Europa centro-orientale, dando. 🔗 Leggi su Today.it

arriva gelo russia temporaliArriva la neve, l’ondata gelida che viene dalla Russia porterà a situazioni al limite anche in Italia - Arriva la neve, l'ondata gelida che si abbatte sull'Europa e viene dalla Russia colpirà anche il nostro paese. notizie.com scrive

GELO dalla Russia: vortice invernale travolge l’Italia - L'Italia si prepara a essere invasa da correnti gelide provenienti direttamente dalla Russia, ... Scrive meteogiornale.it

