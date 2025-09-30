Arrigo Cipriani difende Beatrice Venezi | L' attaccano solo perché è donna e innesca gelosie La lascino lavorare
Roma. “Ma che modi sono?!”. E’ questa la sentenza del gentiluomo. Il verdetto di lui che dell’ospitalità conosce le regole antiche. “La lascino lavorare, Beatrice Venezi. La lascino in pace. Ma. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: arrigo - cipriani
Il patron dell’Harry’s Bar Arrigo Cipriani apre a ottobre un negozio in calle Barcaroli. L’idea maturata da tempo era in attesa di uno spazio: «Come una volta» - facebook.com Vai su Facebook
Arrigo Cipriani difende Beatrice Venezi: "L'attaccano solo perché è donna, e innesca gelosie. La lascino lavorare" - Il proprietario dell'Harry's Bar di Venezia prende le difese della direttrice d'orchestra, contestata dagli orchestrali del teatro La Fenice ... Lo riporta ilfoglio.it