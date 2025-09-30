Arresti per corruzione Samot | Prendiamo le distanze dall' ex presidente Lupo

La Samot “prende fermamente le distanze dai comportamenti e dalle azioni dell’ex presidente Mario Lupo, dimessosi in data 29 settembre 2025”, arrestato in flagranza venerdì scorso per corruzione, insieme al dirigente dell'Asp Francesco Cerrito. E lo fa in una lunga nota, in cui l'associazione che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: arresti - corruzione

