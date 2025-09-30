Arrestato l’uomo che ha ucciso la moglie a colpi di pietra nel Beneventano | morto anche il figlio 15enne

È stato arrestato in provincia di Campobasso Salvatore Ocone, l’uomo di 58 anni che nella notte tra il 29 e il 30 settembre, a Paupisi (Benevento), ha ucciso a colpi di pietra la moglie 49enne Elisa Polcino. Ocone si era dato alla fuga portando con sé due dei tre figli della coppia, una 16enne e un 15enne: il ragazzo purtroppo è morto, grave la sorella. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Arrestato l’uomo che ha ucciso la moglie a colpi di pietra nel Beneventano: morto anche il figlio 15enne

