Arrampicata i Campionati Italiani Lead e Speed ad Arco | il 4 e 5 ottobre lo spettacolo dei campioni azzurri

Al Climbing Stadium il meglio dell’arrampicata sportiva italiana. In gara Placci, Schenk, Rogora, Ghisolfi e Colli. Diretta streaming su Sportface TV. Fine settimana ad alta quota per l’arrampicata sportiva italiana. Sabato 4 e domenica 5 ottobre il Climbing Stadium di Arco (TN) ospiterà il doppio appuntamento con i Campionati Italiani Lead e Speed, evento clou della stagione che assegnerà i titoli tricolori delle due specialità. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

