Arnold Schwarzenegger in Vaticano per la conferenza sul clima con il Papa | Battere l’inquinamento
L’evento domani pomeriggio con papa Leone XIV a Castel Gandolfo. L’attore scherza con le parole di Terminator: “Hasta la vista baby, i governi si possono battere”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Papa Leone XIV e Arnold Schwarzenegger insieme a Castel Gandolfo per il congresso sulla giustizia climatica in occasione del Giubileo 2025. - X Vai su X
Arnold Schwarzenegger in Vaticano, la lezione choc sul clima: per far capire l'urgenza basta ricordare i 7 milioni di morti per l'inquinamento - In passato Arnold Schwarzenegger è stato Terminator, Mister Universo, Conan il Barbaro, e persino il re assoluto del culturismo. Da msn.com
Ambiente: Schwarzenegger, “possiamo raggiungere i nostri obiettivi se lavoriamo insieme” - Arnold Schwarzenegger, già governatore della California e presidente dell’Usc Schwarzenegger Institute, int ... Lo riporta agensir.it