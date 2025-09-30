Armani alla Pinacoteca di Brera | Milano per amore

Quotidiano.net | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 30 set. (askanews) - Pittura e moda, arte e ricercatezza: anche la Pinacoteca di Brera, grande spazio dell'arte a Milano, ha voluto celebrare i 50 anni di arrivata di Giorgio Armani, a poche settimane dalla morte dello stilista, che nel quartiere aveva scelto di vivere e lavorare. Più di centoventi creazioni ripercorrono lo stile di Armani, reimmaginando il percorso del museo. Storia pittorica e storia della moda invitano il visitatore a fare esperienza dei contrasti cromatici e materici, a incrociare le forme degli abiti di Armani con le figure dell'arte classica, in un dialogo che, in qualche modo, vuole sospendere il tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

armani alla pinacoteca di brera milano per amore

© Quotidiano.net - Armani alla Pinacoteca di Brera: "Milano, per amore"

In questa notizia si parla di: armani - pinacoteca

Milano Fashion Week 2025, confermate sfilate Armani e mostra alla Pinacoteca di Brera, settimana della moda intitolata a “Re Giorgio”

Giorgio Armani – Milano, per amore: la mostra alla Pinacoteca di Brera. Un dialogo tra arte, abiti e genio creativo

Giorgio Armani, abiti opere d’arte. In mostra alla Pinacoteca di Brera

armani pinacoteca brera milanoL'ultima collezione disegnata da Giorgio Armani ha sfilato alla Pinacoteca di Brera, a Milano - Pantelleria, Milano, blu scuro, seta e tessuti scivolati: un fermo immagine sulla collezione per la primavera estate 2026, l'ultima disegnata da ... Da fashionunited.it

armani pinacoteca brera milanoMilano, per amore. La mostra dedicata a Giorgio Armani apre alla Pinacoteca di Brera - Fino all'11 gennaio 2026 il prestigioso museo milanese rende omaggio al genio e al lavoro di Re Giorgio, grazie ad oltre 120 creazioni del leggendario stilista ... Si legge su iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Armani Pinacoteca Brera Milano