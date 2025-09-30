Armani alla Pinacoteca di Brera | Milano per amore
Milano, 30 set. (askanews) - Pittura e moda, arte e ricercatezza: anche la Pinacoteca di Brera, grande spazio dell'arte a Milano, ha voluto celebrare i 50 anni di arrivata di Giorgio Armani, a poche settimane dalla morte dello stilista, che nel quartiere aveva scelto di vivere e lavorare. Più di centoventi creazioni ripercorrono lo stile di Armani, reimmaginando il percorso del museo. Storia pittorica e storia della moda invitano il visitatore a fare esperienza dei contrasti cromatici e materici, a incrociare le forme degli abiti di Armani con le figure dell'arte classica, in un dialogo che, in qualche modo, vuole sospendere il tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
