Arianna Meloni e il voto nelle Marche | leadership diffusa e messaggio nazionale

Il risultato delle regionali delle Marche e la leadership di Arianna Meloni: il partito della Premier consolida e conferma la propria classe dirigente. Il recente risultato elettorale nelle Marche ha offerto a Fratelli d’Italia un’occasione per ribadire la forza della propria classe dirigente territoriale. Arianna Meloni, figura sempre più centrale nel partito, ha sottolineato come il voto regionale rappresenti non solo una conferma locale, ma anche un segnale politico di portata nazionale. “Non c’è un uomo solo, o una donna sola, al comando,” ha dichiarato, evidenziando la solidità di un gruppo dirigente capace di governare con pragmatismo e visione. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

