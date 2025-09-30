Arianna Meloni | Acquaroli è la conferma Accanto a una grande leader c’è una classe dirigente solida

Secoloditalia.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“È un voto regionale, come lo saranno quelli che arriveranno, ma ci dice due cose molto importanti anche a livello nazionale. Nel centrodestra non c’è un uomo solo, o una donna sola, al comando, come non c’è nel nostro partito. Ci sono tanti amministratori, c’è una classe dirigente solida, ci sono persone capaci di governare con un progetto da realizzare senza urla e polemiche, ma con i fatti”. Lo dice Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli di Italia, intervistata dal Corriere della sera, dopo la vittoria nelle Marche. Arianna Meloni: “Dopo Marsilio il bis di FdI anche nelle Marche”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

arianna meloni acquaroli 232 la conferma accanto a una grande leader c8217232 una classe dirigente solida

© Secoloditalia.it - Arianna Meloni: “Acquaroli è la conferma. Accanto a una grande leader, c’è una classe dirigente solida”

In questa notizia si parla di: arianna - meloni

ARIANNA MELONI: AFFARI TUOI STA ANDANDO MOLTO BENE E SONO CONTENTA PER LUI

Mafia, FdI : “Lavoriamo per la verità su Paolo Borsellino”. Arianna Meloni: “Il nostro modello esportato in tutto il mondo”

Borsellino, Arianna Meloni: “Lui e la scorta eroi, strage fu molla per me e Giorgia”

arianna meloni acquaroli 232Elezioni Marche, vince Acquaroli: primo round al centrodestra. Arianna Meloni lo abbraccia: «In FdI classe dirigente preparata» - A metà pomeriggio, nella sala conferenze vista Statale scelta come ... Secondo ilgazzettino.it

arianna meloni acquaroli 232Regionali Marche, Arianna Meloni: Applauso per Acquaroli, vittoria che ci riempie di orgoglio - Francesco vince e governa bene con il centrodestra", così Arianna Meloni Grande nelle Marche a fianco del Preside ... Da ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Arianna Meloni Acquaroli 232