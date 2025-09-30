Arianna Meloni | Acquaroli è la conferma Accanto a una grande leader c’è una classe dirigente solida

“È un voto regionale, come lo saranno quelli che arriveranno, ma ci dice due cose molto importanti anche a livello nazionale. Nel centrodestra non c’è un uomo solo, o una donna sola, al comando, come non c’è nel nostro partito. Ci sono tanti amministratori, c’è una classe dirigente solida, ci sono persone capaci di governare con un progetto da realizzare senza urla e polemiche, ma con i fatti”. Lo dice Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli di Italia, intervistata dal Corriere della sera, dopo la vittoria nelle Marche. Arianna Meloni: “Dopo Marsilio il bis di FdI anche nelle Marche”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

