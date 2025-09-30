Aria fredda sul Veneto temperature in calo e possibili piogge anche nel weekend

Veronasera.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Nel corso dei prossimi giorni, il Nord Est sarà interessato da una veloce irruzione di aria fredda, il cui bersaglio principale sarà il Centro-Sud, dove si avranno i maggiori effetti in termini di precipitazioni e calo termico. Per quanto riguarda il Veneto, le precipitazioni interesseranno. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aria - fredda

Weekend in allerta meteo: aria fredda e temporali potrebbero sorprendere tutta Italia

Una grande massa d’aria fredda si avvicina. Brusco stop all’estate in buona parte dell’Italia

Sottocorona: "Masse d'aria fredda e crollo delle temperature". Quando cambia tutto

aria fredda veneto temperatureMeteo, raffica russa in arrivo: crollano le temperature, primo assaggio di freddo “invernale”. Le previsioni - Meteo, ottobre inizia con un rilevante crollo termico: e previsto l'arrivo di aria fredda dalla Russia. Lo riporta leggo.it

aria fredda veneto temperatureMeteo, primi giorni di ottobre dal sapore invernale con freddo e crollo delle temperature: le previsioni - Il mese di ottobre prende il via con un clima di stampo invernale con l'irruzione di correnti fredde e un brusco calo delle temperature. Riporta meteo.it

Cerca Video su questo argomento: Aria Fredda Veneto Temperature