Aria fredda sul Veneto temperature in calo e possibili piogge anche nel weekend
Nel corso dei prossimi giorni, il Nord Est sarà interessato da una veloce irruzione di aria fredda, il cui bersaglio principale sarà il Centro-Sud, dove si avranno i maggiori effetti in termini di precipitazioni e calo termico. Per quanto riguarda il Veneto, le precipitazioni interesseranno.
Weekend in allerta meteo: aria fredda e temporali potrebbero sorprendere tutta Italia
Una grande massa d’aria fredda si avvicina. Brusco stop all’estate in buona parte dell’Italia
Sottocorona: "Masse d'aria fredda e crollo delle temperature". Quando cambia tutto
Buongiorno di nuovo a tutti. L'aria fredda si avvicina al Nord-Est provocando moderate precipitazioni su alcune zone del Friuli Venezia Giulia. Durante il pomeriggio di oggi ci sarà instabilità diurna su Appennino Tosco-Emiliano, Appennino centrale e meridion
Buongiorno, tempo in prevalenza stabile e soleggiato sull'Italia, eccetto per qualche isolato piovasco sul Nord-est e sull'Appennino. Temperature stazionarie. Domani, invece, la situazione tenderà a cambiare per l'arrivo di un impulso di aria fredda dalla Russi
Meteo, raffica russa in arrivo: crollano le temperature, primo assaggio di freddo "invernale". Le previsioni - Meteo, ottobre inizia con un rilevante crollo termico: e previsto l'arrivo di aria fredda dalla Russia.
Meteo, primi giorni di ottobre dal sapore invernale con freddo e crollo delle temperature: le previsioni - Il mese di ottobre prende il via con un clima di stampo invernale con l'irruzione di correnti fredde e un brusco calo delle temperature.