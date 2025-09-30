Aria fredda in arrivo | allerta meteo per vento in Toscana

Moderata instabilità per domani, mercoledì 1 ottobre, causata da un fronte di aria fredda in arrivo. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento, valido dalle 8 fino alla mezzanotte di domani, per le zone centro-settentrionali collinari e pianeggianti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

