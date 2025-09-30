Aria fredda in arrivo | allerta meteo per vento in Toscana

Pisatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Moderata instabilità per domani, mercoledì 1 ottobre, causata da un fronte di aria fredda in arrivo. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento, valido dalle 8 fino alla mezzanotte di domani, per le zone centro-settentrionali collinari e pianeggianti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aria - fredda

Weekend in allerta meteo: aria fredda e temporali potrebbero sorprendere tutta Italia

Una grande massa d’aria fredda si avvicina. Brusco stop all’estate in buona parte dell’Italia

Sottocorona: "Masse d'aria fredda e crollo delle temperature". Quando cambia tutto

aria fredda arrivo allertaIrrompe un nucleo di aria fredda, maltempo in vista. Scatta l'allerta meteo: "Attesi forti temporali" - Un nucleo di aria fredda in arrivo porterà temporali sulla Romagna nella prima parte della giornata di mercoledì. Da forlitoday.it

aria fredda arrivo allertaFreddo russo in Toscana, quanto durerà? Crollano le temperature, allerta venti di grecale - In queste ore si è registrato un deciso abbassamento delle temperature ma il giorno da segnare sul calendario è senza dubbio giovedì  2 ottobre, ecco perché ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Aria Fredda Arrivo Allerta