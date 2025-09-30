Tre sfide in una. Che partono da Arezzo e incrociano regionali, comunali e politiche. È la trama, tutta aretina, attorno alla quale si intreccia la corsa alla Regione: nove liste e 50 candidati per un posto al sole nell’assemblea toscana. Due i competitor accreditati alla poltrona più alta: un presidente uscente, Eugenio Giani e un sindaco, Alessandro Tomasi che aspira a diventarlo. Ma qui la competizione servirà anche a misurare il peso dei partiti interno agli schieramenti e sul quale calibrare la battaglia per Palazzo Cavallo, tra poco più di sei mesi. Dal centrodestra al centrosinistra, lì dove il "test" del campo largo alle regionali sarà apripista della campagna per le comunali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Arezzo, nove liste e 50 candidati. Il gap Due Mari e Alta velocità