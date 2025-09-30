Arezzo nove liste e 50 candidati Il gap Due Mari e Alta velocità
Tre sfide in una. Che partono da Arezzo e incrociano regionali, comunali e politiche. È la trama, tutta aretina, attorno alla quale si intreccia la corsa alla Regione: nove liste e 50 candidati per un posto al sole nell’assemblea toscana. Due i competitor accreditati alla poltrona più alta: un presidente uscente, Eugenio Giani e un sindaco, Alessandro Tomasi che aspira a diventarlo. Ma qui la competizione servirà anche a misurare il peso dei partiti interno agli schieramenti e sul quale calibrare la battaglia per Palazzo Cavallo, tra poco più di sei mesi. Dal centrodestra al centrosinistra, lì dove il "test" del campo largo alle regionali sarà apripista della campagna per le comunali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: arezzo - nove
Entrate e uscite, ecco il nuovo Arezzo. Calciomercato: squadra nel frullatore. Sette arrivi e nove cessioni per Cutolo. Ma resta aperto il rebus Settembrini
Su Rai Radio3 si parla della mostra “Marino Marini. In dialogo con l’uomo”, progetto promosso dalla Fondazione Guido d’Arezzo. Un approfondimento sulla mostra in corso ad Arezzo, visitabile fino al 2 novembre 2025, tra spunti critici e nuove chiavi di lettura. - facebook.com Vai su Facebook
Allenamenti e impegni ufficiali della S.S. Arezzo (9 settembre-14 settembre) Giorni e orari https://shorturl.at/b4ufH - X Vai su X
Arezzo, nove liste e 50 candidati. Il gap Due Mari e Alta velocità - Le elezioni regionali fanno da apripista alle comunali aretine e alle politiche dei prossimi anni. Si legge su msn.com