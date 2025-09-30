Arezzo Giovane | un confronto su benessere e politiche locali per il futuro dei giovani

Arezzonotizie.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 30 settembre 2025 – Il 27 settembre, all’Hotel Minerva di Arezzo si è svolto Arezzo Giovane: idee social e benessere, un incontro che ha visto una partecipazione numerosa e qualificata. L’iniziativa, dedicata ai rischi e alle opportunità del web e al benessere giovanile, ha segnato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arezzo - giovane

Incidenti: Arezzo, scontro tra auto e moto, ferita una giovane donna

Arezzo Giovane: idee sociali e benessere, un incontro che ha visto una partecipazione numerosa

arezzo giovane confronto benessereArezzo Giovane: idee sociali e benessere, un incontro che ha visto una partecipazione numerosa - L'iniziativa, dedicata ai rischi e alle opportunità del web e al benessere giovanile, ha segnato l'avvio ufficiale del nuovo percorso di Enrico Maria Mori alla guida di Forza Italia Giovani Arezzo ... Segnala lanazione.it

arezzo giovane confronto benessereLe Acli di Arezzo a confronto con i candidati alle elezioni regionali - “Un caffè per la Toscana” è il titolo di un ciclo di incontri organizzati dall’associazione con l’obi ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Arezzo Giovane Confronto Benessere