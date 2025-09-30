Arenella | la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne napoletano per tentato omicidio
Dramma a Napoli: madre picchiata dal figlio, salvata in extremis. Questa mattina, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne napoletano per tentato omicidio. In particolare, gli agenti del Commissariato di Arenella, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti in via Confalone per la segnalazione di un’anziana donna all’interno di un appartamento in gravi condizioni. Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hanno trovato in strada il 40enne, in forte stato di agitazione, il quale ha riferito che la madre si trovava in casa; gli agenti, entrati nell’appartamento, hanno constatando la presenza della donna riversa a terra in camera da letto in compagnia della badante; è stata quest’ultima a trovare la donna e a chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
