Area montana e piccoli borghi Franchi | Le aree interne sempre un po’ conservatrici
Interessanti i dati che emergono dai comuni dell’entroterra Piceno. Il borgo terremotato di Arquata, ad esempio, ha dato fiducia a Fratelli d’Italia. Ciò, tra l’altro, nonostante l’appartenenza alla sfera del centrosinistra da parte del sindaco Michele Franchi. Il partito della Meloni, nel territorio arquatano, ha ottenuto addirittura il 49%, doppiando il Pd, fermo al 24%. "Le aree interne sono stati sempre un po’ conservatrici – spiega il sindaco Franchi –. Le ultime elezioni, dalle Europee alle comunali, hanno dimostrato che il voto si sposta e premia soprattutto quegli amministratori che hanno lavorato bene sui propri territori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: area - montana
Incendio in area montana, provvedimento restrittivo per un indagato
Montagna, a Premilcuore la visita di Morrone: "Tutelare l'area montana e favorirne il ripopolamento"
Comunità Montana del Fortore, approvati tre progetti per l’area SNAI
Disavventura a lieto fine per una coppia di turisti olandesi, smarritasi durante un’escursione in zona montana a Castel di Sasso (CE). Perso il sentiero e finiti in una fitta area di rovi e vegetazione impervia, marito e moglie sessantenni hanno lanciato l’allarme c - facebook.com Vai su Facebook