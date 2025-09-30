Area montana e piccoli borghi Franchi | Le aree interne sempre un po’ conservatrici

Interessanti i dati che emergono dai comuni dell’entroterra Piceno. Il borgo terremotato di Arquata, ad esempio, ha dato fiducia a Fratelli d’Italia. Ciò, tra l’altro, nonostante l’appartenenza alla sfera del centrosinistra da parte del sindaco Michele Franchi. Il partito della Meloni, nel territorio arquatano, ha ottenuto addirittura il 49%, doppiando il Pd, fermo al 24%. "Le aree interne sono stati sempre un po’ conservatrici – spiega il sindaco Franchi –. Le ultime elezioni, dalle Europee alle comunali, hanno dimostrato che il voto si sposta e premia soprattutto quegli amministratori che hanno lavorato bene sui propri territori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

