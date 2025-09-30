Area montana e piccoli borghi Franchi | Le aree interne sempre un po’ conservatrici

Ilrestodelcarlino.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Interessanti i dati che emergono dai comuni dell’entroterra Piceno. Il borgo terremotato di Arquata, ad esempio, ha dato fiducia a Fratelli d’Italia. Ciò, tra l’altro, nonostante l’appartenenza alla sfera del centrosinistra da parte del sindaco Michele Franchi. Il partito della Meloni, nel territorio arquatano, ha ottenuto addirittura il 49%, doppiando il Pd, fermo al 24%. "Le aree interne sono stati sempre un po’ conservatrici – spiega il sindaco Franchi –. Le ultime elezioni, dalle Europee alle comunali, hanno dimostrato che il voto si sposta e premia soprattutto quegli amministratori che hanno lavorato bene sui propri territori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

area montana e piccoli borghi franchi le aree interne sempre un po8217 conservatrici

© Ilrestodelcarlino.it - Area montana e piccoli borghi. Franchi: "Le aree interne sempre un po’ conservatrici"

In questa notizia si parla di: area - montana

Incendio in area montana, provvedimento restrittivo per un indagato

Montagna, a Premilcuore la visita di Morrone: "Tutelare l'area montana e favorirne il ripopolamento"

Comunità Montana del Fortore, approvati tre progetti per l’area SNAI

Cerca Video su questo argomento: Area Montana Piccoli Borghi