Area Lebole parte la demolizione Così Bertelli trasformerà la città
Le ruspe scaldano i motori. La prossima settimana entreranno in azione e l’ex Lebole comincerà la sua seconda vita. Patrizio Bertelli ha acquisito l’intera area e messo a segno un altro colpo da novanta nell’opera di salvataggio di monumenti, palazzi storici, luoghi simbolo dell’identità aretina. E questo della Lebole è davvero un super-colpo perchè si tratta di ridare futuro a un luogo carico di storia e memoria che ha segnato un passaggio cruciale dell’emancipazione femminile e delle battaglie per il lavoro. Un luogo degli aretini che ora l’imprenditore intende rimettere a nuovo, destinandone una parte proprio agli aretini che vorranno attraversare un parco all’interno del quale sarà collocato un manufatto che ricorderà le cinquemila operaie che hanno animato la fabbrica e rappresentato un pezzo importantissimo dell’economia della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it
